Urso, "Topolino sequestrate? La legge è uguale per tutti"

"La legge è uguale per tutti, in ogni settore. Quella norma fu da me realizzata quando ero consapevole del fenomeno della globalizzazione, soprattutto quando era impegnato a contrastare l'Italia sounding nel mondo e fu fatta nel 2003, quindi son passati vent'anni. E' una legge peraltro in piena sintonia con l'accordo internazionale di Madrid sottoscritto da 53 nazioni che si impegna a contrastare le indicazioni fallaci". L'ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo a Venezia alle domande dei giornalisti che gli chiedevano di commentare il caso delle Fiat Topolino sequestrate perché prodotte in Marocco ma recanti un adesivo con il tricolore italiano.