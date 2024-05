"Batti il 5!". E Pentenero batte cassa

“Batti il cinque”! E intanto batte cassa Gianna Pentenero, la candidata del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Piemonte. Cinque come gli euro che chiede per “combattere la peggior destra di sempre”, “potenziare la nostra rete di volontari e volontarie”. Insomma, 5 euro “per vincere”. Bastassero quelli. La mail è già stata inoltrata urbi et orbi sfruttando la vasta mailing list messa a disposizione dal Pd, ora non resta che attendere i generosi contributi della comunità progressista piemontese.