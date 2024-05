Altri due giorni di maltempo, allerta gialla in Piemonte

Ancora maltempo anche sul Piemonte con allerta gialla per temporali e precipitazioni intense. Già oggi ci sono stati forti acquazzoni, grandinate ma anche piogge persistenti in molte aree della regione. Fino a domani - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - "si sviluppano temporali sul settore appenninico che poi trasleranno verso nord, accompagnati da valori di precipitazione forti, con sostenute raffiche di vento e locali grandinate". Domani pomeriggio un afflusso di aria fredda in quota causerà nuova instabilità.