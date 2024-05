Università di Torino, salta la seduta Senato accademico

Il Senato accademico dell'Università di Torino previsto per oggi alle 14 è stato rinviato. La seduta era già stata spostata online dopo l'annuncio degli studenti ro Palestina, che in questi giorni stanno occupando le sedi universitarie torinesi, di voler presentare durante la riunione del Senato un documento da loro redatto per boicottare i rapporti tra UniTo e università, istituzioni israeliane e aziende belliche.