Provocazione di Viale, mozione sfiducia a neo assessore Porcedda

Una provocazione politica per portare chi nella maggioranza ha espresso delle contrarietà alla nomina del neo assessore comunale alla Sicurezza, Marco Porcedda, a farlo formalmente con un voto. L'autore è consigliere comunale dei Radicali e +Europa Silvio Viale che ha depositato una proposta di mozione di sfiducia nei confronti del nuovo assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda. Viale, che ieri in aula ha espresso il suo apprezzamento per la nomina, richiama nel suo atto le "'perplessità politiche' espresse durante il dibattito dai gruppi consiliari di Sinistra Ecologista, Alleanza dei democratici - Demos e Torino Domani". "Preso atto - si legge nella mozione - della contrarietà a un segnale politico ritenuto preoccupante, non coerente e a rischio di una risposta securitaria e muscolare, interpretato come un altolà e una posizione contraria alla scelta", il documento provocatorio chiede che "nonostante le posizioni favorevoli espresse dai gruppi consiliari dei Moderati e di +Europa & Radicali Italiani - Lista Civica per Torino il Consiglio comunale di Torino esprima la propria sfiducia nei confronti dell'assessore Marco Porcedda". "Ci vuole coerenza nelle posizioni che si esprimono - spiega Viale - e non mi è mai piaciuta la politica dei due forni, in piazza e nel palazzo. Se si arriverà a votare questo atto la maggioranza tutta dovrà respingere la mozione di sfiducia.