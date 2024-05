Gufo Bianco di Carmagnola sospende la produzione

La Gufo Bianco, azienda di Carmagnola produttrice di cioccolato, ha sospeso la produzione. Lo rende noto la Flai Cgil. "Sono ormai tre mesi che le lavoratrici e i lavoratori della Gufo Bianco non percepiscono stipendi - spiega la Flai - e la direzione aziendale nonostante le ripetute richieste di incontro non si degna nemmeno di rispondere. Il progetto dell'azienda Gufo Bianco nasce nel giugno 2020 come azienda d'élite nella produzione di cioccolato. Il personale, altamente qualificato, sposa con entusiasmo il progetto sostenuto economicamente da una compagine societaria che vede al 70 % la partecipazione di Amenduni Tubi Acciaio. Una compagine societaria, impegnata nel settore siderurgico, che ha fatturato 245 milioni di euro nel 2022, di proprietà della famiglia Amenduni. Succede però che il socio di maggioranza polemizza con gli amministratori e chiude il punto vendita di Torino e, dal 2022, a farne le spese sono le maestranze: iniziano i primi ritardi nel pagamento delle retribuzioni, delle tredicesime e delle quattordicesime mensilità. I dipendenti, votati al progetto, però tengono duro. Lavorano con abnegazione e si impegnano oltre modo per aggiungere nuove produzioni e migliorare quelle esistenti. Il tutto vanificato da una proprietà che sembra giocare, tessendo e distruggendo nel giro di poco tempo progetti e ricerche, non dando in questo modo continuità agli investimenti fatti. Arriviamo così alla primavera del 2024 dove l'ultimo stipendio pagato è quello di gennaio".