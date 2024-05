Il Merlo di Donna Letizia

Nuova trasferta torinese per Letizia Moratti. Domani sarà all’Hotel Nh di piazza Carlina con i cattolici-popolari che fanno riferimento a Giuseppe Fioroni, per l’evento “Piemonte e l’Europa, un legame forte”. Sicuramente più forte di quello tra Letizia Moratti e Paolo Damilano, l'imprenditore acqua&vino con cui ha un ticket per le europee, ma che domani non ci sarà. Chi invece non manca mai è il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che parlerà al fianco di Donna Letizia. Ma l’assenza di Damilano non deve spaventare. Lo spiega il dirigente di Tempi nuovi Giorgio Merlo: Moratti è stata individuata a livello nazionale per il collegio del Nordovest, è il nome forte su cui puntare. Poi certo, si fanno accordi anche a livello circoscrizionale e a Torino e provincia molti voteranno Damilano. Ma domani niente ticket, il palcoscenico sarà tutto per lei.