Tav: porte aperte ai visitatori al cantiere di Modane

Apre per la prima volta al pubblico il cantiere sotterraneo di Villarodin-Bourget/Modane dove è in costruzione una parte del tunnel di base del Moncenisio, al centro della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Dopo il successo dell'edizione 2023, in cui oltre 1.200 persone hanno visitato i lavori all'imbocco francese del tunnel a Saint-Julien-Montdenis, torna nel week end del 15 e 16 giugno l'appuntamento per conoscere una delle maggiori infrastrutture in fase di realizzazione in Europa. L'esperienza parte dalla piattaforma all'aperto dove i visitatori, accompagnati dai professionisti di Telt e delle imprese partner, potranno vedere i mezzi di lavoro e scoprire le caratteristiche tecniche e le sfide dell'opera; chi lo desidera potrà poi addentrarsi nel cuore della montagna per vedere dal vivo i luoghi in cui si scava una parte del tunnel ferroviario più lungo del mondo.