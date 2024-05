Finita l'occupazione pro Palestina in Rettorato a Torino

I manifestanti pro Palestina hanno interrotto stamani l'occupazione del Rettorato dell'università di Torino e hanno annunciato nello stesso tempo un ritrovo a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, per partire poi in corteo, senza annunciare al momento modalità e orari dell'iniziativa. "Accogliamo con soddisfazione il segnale di disponibilità dato dalla protesta pro Palestina che ha interrotto l'occupazione del Rettorato" è la risposta dell'ateneo alla conclusione dell'occupazione del Rettorato. "Il dialogo - prosegue l'Università in una nota - quindi continua, alla ricerca di una soluzione che debba coniugare l'esigenza di funzionalità degli spazi istituzionali e la loro piena agibilità, la ripresa delle regolari attività didattiche in presenza laddove negate con l'altrettanto giusta e necessaria libertà di espressione e di manifestazione democratica del pensiero".