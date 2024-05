Marrone (FdI), in piazza contro il degrado dei minimarket etnici

Questa sera, su iniziativa del capogruppo FdI in Circoscrizione 6 Verangela Marino Fratelli d'Italia scenderà in piazza a Barriera di Milano, a Torino, per protestare "contro il degrado dei minimarket etnici". All'iniziativa parteciperà l'assessore regionale alle politiche sociali Maurizio Marrone. "Torino nord aspetta ancora che venga rispettata dalla giunta Lo Russo la mozione Pd che impegnava a impedire la vendita di alcol dopo le 21 nei minimarket, rimasta lettera morta da oltre due anni - spiega Marrone - Uno dei tanti impegni e obblighi sulla sicurezza traditi dal Pd torinese, che oggi il sindaco Lo Russo vorrebbe nascondere dietro la divisa da carabiniere in congedo del nuovo assessore comunale alla sicurezza". "Per ricordarli ai torinesi stasera sventoleremo in piazza, oltre alla inutile mozione Conticelli, anche la nostra delibera di iniziativa popolare per il Daspo urbano, impantanata in consiglio comunale dalla maggioranza; il protocollo sugli sgomberi delle case popolari occupate entro un mese, mai applicato - continua Marrone - la nostra norma anti Askatasuna che imporrebbe al comune di stracciare la concessione del centro sociale agli antagonisti; la nostra legge anti suk che metterebbe fine alla zona franca di ricettazione e abusivismo nel bazar di Vanchiglietta". Vigileremo affinché l'amministrazione comunale si assuma la responsabilità di questi impegni concreti per la sicurezza dei torinesi, senza strumentalizzare gli alamari del tenente colonnello Porcedda per guadagnare altri anni di immobilismo e fuffa buonista", conclude Marrone.