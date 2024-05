Carabinieri: Generale Galletta in visita a Torino

Il Generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri Pastrengo, si è recato in visita al Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, dove è stato ricevuto dal comandante, Generale di Brigata Antonio Di Stasio, e ha incontrato il personale della sede, gli Ufficiali Comandanti delle articolazioni territoriali, una rappresentanza dei militari in servizio nelle Provincie e in Aosta, nonché una delegazione dell'Arma in congedo. La visita è poi proseguita presso le Autorità di Torino, tra le quali il Procuratore Generale facente funzioni e Avvocato Generale della Corte d'Appello, Giancarlo Avenati Bassi, il Presidente della Corte d'Appello, Edoardo Barelli Innocenti, e il Prefetto della Provincia, Giovanni Cafagna.