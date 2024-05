Disabato (M5s), per il Terzo Settore servono misure strutturate

"Nel campo del Terzo Settore servono misure strutturate, non interventi spot. Purtroppo invece abbiamo visto smantellare delle norme come il reddito di cittadinanza, senza il quale molte persone sarebbero cadute nella povertà. Dobbiamo continuare a dare sostegni a chi si trova in difficoltà per crisi aziendali e delocalizzazioni, investire su servizi come i nidi per sgravare le donne dal ruolo di cura". Così la pentastellata Sarah Disabato, intervenuta al confronto fra candidati alla presidenza del Piemonte, organizzato a Torino dal Forum del Terzo Settore. "In Regione - ha sottolineato Disabato - abbiamo fortunatamente tutti gli strumenti che servono per dialogare e scrivere le norme insieme. A volte i tavoli rimangono vuoti, e si scrivono norme che presentano criticità che avrebbero potuto essere evitate. L'ascolto da parte della politica è fondamentale per fare norme che siano utili a coloro cui si rivolgono".