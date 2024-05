Frediani (Piemonte Popolare): si lavori su norma attuativa legge Terzo Settore

"Il documento che il Forum del Terzo Settore ci ha presentato è un vero e proprio programma. Sarebbe utile sapere anche come il settore ha vissuto questi ultimi anni, se è soddisfatto di quanto è stato fatto". Così Francesca Frediani, candidata di Unione Popolare alla presidenza del Piemonte, durante il confronto fra candidati organizzato oggi a Torino dal Forum del Terzo Settore. "La nuova legge regionale - ha detto Frediani - ha bisogno ora della norma attuativa, e non credo ci sia bisogno di nuovi strumenti di confronto oltre a quelli già previsti, a partire dalla consulta di cui quella legge ci ha dotati. Sarà importante anche la formazione del personale della Regione, che dovrà essere messo in grado di recepire correttamente le indicazioni che arrivano da voi per tradurle poi nelle politiche da mettere in campo".