Pentenero (Centrosinistra): serve un nuovo modello di welfare

"Serve un nuovo modello di welfare, che passi da una visione assistenzialistica a una più strutturata e di programma. È necessario un welfare che si integri con la sanità e non viaggi in modo parallelo e separato". Così la candidata del centrosinistra alla presidenza del Piemonte Gianna Pentenero, intervenuta al confronto fra aspiranti presidenti della Regione organizzato a Torino dal Forum del Terzo Settore. "Molte misure - ha sottolineato Pentenero - derivano da regolamenti comunitari, e dobbiamo trovare il modo per far sì che le risposte che danno non siano spezzettate. Serve una presa in carico completa dei soggetti: per esempio per chi è fuori dal mercato del lavoro, serve formazione ma contemporaneamente sostegno al reddito e aiuto nel trovare il lavoro". "Le politiche - ha rimarcato - devono essere trasversali e dialogare fra loro. La coprogettazione è importante, ma non permette di eliminare i bandi: avere dato premialità ai Comuni affinché si uniscano nella coprogettazione è un elemento importante nella direzione di valorizzare il lavoro che fate".