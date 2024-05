Gruppo Mirato arriva a 270 milioni euro di ricavi, +12%

Il Gruppo Mirato, azienda di Landiona (Novara) che produce prodotti per l'igiene e la bellezza, ha chiuso l'ultimo esercizio con ricavi per oltre 270 milioni di euro, +12% rispetto all'anno precedente; incremento del 9,7% dei pezzi venduti, con una crescita del 18,7% dei deodoranti e del 19,87% dei bagno schiuma. Con 17 marchi consolidati e 29 linee di produzione, il Gruppo Mirato vanta una produzione annua di oltre 175 milioni di pezzi venduti in 70 paesi del mondo; è proprietario di marchi storici come Malizia, Splend'Or, Intesa, Clinians, I Provenzali. "Ci proponiamo una crescita del 10% nel 2024: sul mercato italiano punteremo al consolidamento della nostra posizione, in campo internazionale sull'espansione in mercati chiave - spiega il presidente Fabio Ravanelli - Attualmente l'export rappresenta il 20% del nostro fatturato, potenzieremo le attività dei nostri partner e le filiali in aree chiave come l'Europa dell'est e il Medio Oriente. Un altro fronte sarà l'ulteriore sviluppo delle nostre società controllate, già operative a Shangai e Hong Kong, per meglio servire i nostri clienti cinesi". Il Gruppo Mirato sta effettuando investimenti anche in chiave di sostenibilità ambientale: entro giugno verrà installato un nuovo impianto fotovoltaico che - spiega l'azienda - equivarrà alla piantumazione di 12.650 alberi e alla riduzione di 275 tonnellate all'anno di emissioni di Co2.