Maltempo, dopo la grandinata la situazione torna alla normalità

Sono stati decine gli interventi che hanno impegnato, da ieri pomeriggio fino alla serata i vigili del fuoco del comando provinciale di Torino, a causa dell'ennesima ondata di maltempo che ha investito il capoluogo e l'area metropolitana. La grandine che si è abbattuta sulla città ha creato grossi disagi in particolare nei quartieri come Borgo Vittoria, San Donato, Aurora, Madonna di Campagna, Lucento, Vallette, Regio Parco e Barriera di Milano. Strade imbiancate dai chicchi di ghiaccio in molte vie dove, a causa dei tombini intasati si sono ci sono stati degli allagamenti che hanno impedito la normale viabilità sia del trasporto privato che di quello pubblico. Degli alberi sono caduti in Lungo Dora Voghera, dove alcune auto parcheggiate sono rimaste danneggiate dai rami. Ci sono stati diversi allegamenti in scantinati, ma anche all'imbocco della Torino-Caselle, in corso Grosseto. I vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere un automobilista rimasto bloccato all'interno della sua auto circondata dall'acqua alta in piazza Borgo Dora. Analogo episodio all'interno di un sottopasso a Villastellone, in via Borgo Nuovo. Questa mattina la situazione è tornata alla normalità.