Dogane sequestrano 100 seggioloni e materiali da costruzione

Cento seggioloni per bambini e trecento pezzi tra porte, finestre, prodotti per costruzione di materiale plastico, vetri per finestre e cavi per le telecomunicazioni privi della marcatura Ce e non corredati delle istruzioni e delle informazioni di sicurezza prescritte dai regolamenti Ue sono stati bloccati all'importazione dai funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli degli uffici delle dogane di Rivalta Scrivia - Tortona (Alessandria) - Retroporto di Genova. L'ufficio delle dogane ha informato ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha confermato le valutazioni effettuate dai doganieri. La merce dovrà pertanto essere riesportata, in quanto non conforme alla normativa unionale. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sottolinea in una nota l'attenzione alla sicurezza dei prodotti, in particolare nell'ambito dei materiali da costruzione, settore tecnico e particolarmente delicato poiché i prodotti aventi tale destinazione, qualora non rispondenti agli standard unionali, potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità dei cittadini.