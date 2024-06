Uil Piemonte, Regione segua il Tar per gli infermieri

La Uil Fpl Torino e Piemonte "ritiene che, in merito al pronunciamento del Tar emesso a seguito di alcuni ricorsi presentati contro le modalità di svolgimento del concorso per infermiere espletato da Azienda Zero, la Regione debba dare concreto seguito alle indicazioni fornite alle aziende sanitarie". È quanto scrive il sindacato in una nota. "II Tar infatti - prosegue la Uil Fpl Torino e Piemonte - ha ritenuto di non concedere la sospensiva della validità degli atti assunti, i quali pertanto mantengono inalterata la loro cogenza. Ѐ necessario quindi che le aziende diano seguito alle assunzioni previste, senza introdurre clausole contrattuali penalizzanti per i lavoratori da assumere e che stanno spingendo molti di essi a rifiutare l'incarico. In caso contrario sarebbe vanificato ii lavoro svolto in questi mesi dall'osservatorio e verrebbero meno gli impegni assunti dalla Regione". "Chiediamo pertanto - conclude il sindacato - che l'assessorato alla Sanita monitori con tempestività e rigore l'operato delle singole aziende affinché le stesse, accampando labili motivazioni, non intralcino o ritardino o, peggio ancora, impediscano l'assunzione di figure professionali assolutamente necessarie al nostro servizio sanitario e la cui acquisizione, ricordiamo, deriva da un accordo sottoscritto tra le organizzazioni sindacali e il presidente Cirio".