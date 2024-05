Maltempo, infiltrazioni nelle scuole del Torinese per le piogge

Le piogge persistenti e particolarmente violente di questi giorni hanno causato infiltrazioni presso alcuni istituti scolastici del Torinese. Nella succursale dell'Istituto Majorana di Moncalieri ci sono state infiltrazioni dalla copertura in coppi della palazzina storica. L'infiltrazione era stata già rilevata e la scuola aveva già segnalato la necessità di un intervento, che non è stato possibile effettuare efficacemente a causa del maltempo. Questa mattina la ditta incaricata dalla Città metropolitana è presente con un cestello per risistemare alcuni coppi rotti o smossi per il forte vento. Lunedì mattina si procederà ad un sopralluogo per verificare la situazione di ogni ambiente didattico ed eventualmente porre in essere ulteriori interventi di manutenzione. A Torino negli Istituti Birago, Zerboni, Lagrange, la succursale del Passoni si sono avuti casi di infiltrazioni per occlusione delle grondaie intasate da foglie o grandine e rete fognaria esterna. La situazione è monitorata e le ditte incaricate sono intervenute per verificare l'agibilità dei locali. Lunedì seguiranno sopralluoghi ma si ritiene che le attività didattiche possano riprendere senza problemi.