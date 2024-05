Morto sociologo Zoccatelli

Il sociologo PierLuigi Zoccatelli, studioso delle scienze religiose, con particolare riferimento alle minoranze religiose e alla galassia della cosiddetta nuova religiosità, è morto venerdì 24 maggio a Torino all'età 58 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal professor Massimo Introvigne, direttore del Centro Studi sulle Nuove Religioni (Cesnur), di cui Zoccatelli era vicedirettore. "Ha avuto un arresto cardiaco venerdì 17 maggio e, nonostante un intervento chirurgico d'urgenza, non si è mai ripreso", ha detto Introvigne. Nato a Verona il 30 luglio 1965, dal 1999 viveva a Torino, dove era sposato con cinque figli. Specializzatosi nello studio dell'esoterismo, dal 2013 Zoccatelli insegnava sociologia della religione presso l'Università Pontificia Salesiana e dal 2021 era titolare del corso "Esoterismo, nuova religiosità e nuove religioni: un percorso sociologico" nel Master in Scienze religiose e mediazione interculturale dell'Università di Torino. Dal 2023 era componente della Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Faceva parte del comitato scientifico del Centro interdipartimentale di Ricerca in Scienze Religiose Erik Peterson dell'Università di Torino e del comitato scientifico della rivista universitaria francese "Politica Hermetica"; era socio dell'European Society for the Study of Western Esotericism, dell'Associazione Italiana di Sociologia e dell'Associazione Piemontese di Sociologia della Religione Zoccatelli era autore, da solo o con altri, di 18 volumi; ha partecipato con singoli saggi o voci enciclopediche a 30 libri; ha redatto 44 articoli per riviste specializzate; e ha tradotto o curato la pubblicazione di circa 60 titoli. I suoi scritti sono stati pubblicati in dodici nazioni e otto lingue. Ha co-diretto con Introvigne la "Enciclopedia delle religioni in Italia" (Edizioni Elledici, 2013). Con Introvigne ha scritto "New Age - Next Age. Una nuova religiosità dagli anni '60 a oggi" (Giunti, 1999). Era direttore di redazione della collana "Religioni e Movimenti" delle Edizioni Elledici.