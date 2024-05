M5s: Conte, prossima volta pronto a lasciare posto a una donna

"Io sono stato ringraziato spesso da donne per i fondi messi a disposizioni nei centri antiviolenza, fondamentali. C'è tanto da fare e voi avete colto un aspetto: dovete essere unite". "Il Movimento ha dato anche segnali importanti, sindache donne in città importanti come Roma e Torino, Virginia Raggi e Chiara Appendino. Chi vi parla è disponibile a lasciare il posto ad una donna la prossima volta". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte parlando all'incontro "Unite".