Bersaglieri, a Borgosesia, intitolata piazza al maggiore La Rosa

Intitolata questa mattina a Borgosesia, nel Vercellese, la piazza Bersaglieri d'Italia a memoria del Maggiore Giuseppe La Rosa, medaglia d'oro al valor militare. "Abbiamo ricordato un uomo che a trent'anni in Afghanistan morì facendo scudo ai suoi commilitoni. - scrive su Facebook Alberto Cirio, governatore del Piemonte, presente alla cerimonia e al corteo con i Bersaglieri della Valsesia - Dobbiamo trasmettere ai nostri figli i valori per i quali i nostri nonni hanno lottato e promuovere la pace, la libertà, la memoria per lasciare alle generazioni future un mondo un po' migliore di quanto non l'abbiamo trovato". Il Maggiore la Rosa, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, è morto ucciso da un ordigno l'8 giugno 2013 a Farah, nella parte occidentale dell'Afghanistan. Nel 2014 è stato insignito della medaglia d'oro al valore militare, alla memoria.