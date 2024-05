Cavour diventa cittadino onorario di Santena

L'amministrazione di Santena (Torino), in occasione delle celebrazioni del 163/o anniversario della morte di Camillo Benso di Cavour, il prossimo 6 giugno, gli conferirà la cittadinanza onoraria. L'appuntamento è per le 17.45 negli spazi della Fondazione Camillo Cavour, in piazza Visconti Venosta 2. Come sottolinea il sindaco di Santena annunciando l'evento, Camillo Benso, conte di Cavour, "è una figura centrale nella storia dell'unificazione italiana. Santena è nota per essere il luogo dove si trova il castello della famiglia Benso di Cavour, una residenza storica che ospita il mausoleo di Cavour, in cui egli è sepolto, e ora anche sede del Museo Cavour. Questa connessione storica rende Santena una città simbolica per la memoria e l'eredità dello statista". Ripercorrendo infatti la storia locale il castello di Santena, costruito nel XVIII secolo e ristrutturato nel XIX, divenne una delle residenze di campagna della famiglia Benso. Cavour trascorse qui parte della sua vita, vi sono documenti e testimonianze che mostrano come il castello e la città fossero luoghi significativi per lui. Inoltre, il mausoleo di Cavour, che si trova nei giardini del castello, è stato progettato dall'architetto Angelo Demezzi e inaugurato nel 1871, diventando un luogo di pellegrinaggio per chi vuole onorare la memoria del grande statista italiano. La scelta dell'amministrazione comunale di Santena di conferire la cittadinanza onoraria a Camillo Cavour è motivata da diversi fattori. Al di là del legame storico con il Comune e la vita dello statista, dare la cittadinanza onoraria a Cavour rappresenta un modo per valorizzare il patrimonio culturale e storico della città.