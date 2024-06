Nuovi battelli sul Po a Torino, aggiudicata la gara

Sarà l'azienda nautica finlandese Mente Marine a realizzare le nuove imbarcazioni per la navigazione turistica sul Po, a Torino, a partire dall'autunno 2026. È stato aggiudicato in questi giorni il bando per la realizzazione dei battelli full electric e, primo caso in Italia, dotati di sensori in grado di acquisire dati e informazioni sullo stato di salute del fiume durante la navigazione. L'imbarcazione sarà un catamarano con capienza massima di 59 persone e postazione per le bici, avrà un doppio scafo in vetroresina e sovrastruttura in alluminio, ampie vetrate, ponte superiore parzialmente calpestabile e layout interno flessibile per adattarsi a diverse configurazioni. Le batterie da 130 kWh garantiranno ampia autonomia e tempi di ricarica ridotti, con due punti di ricarica, ai Murazzi e alla darsena che verrà realizzata nella zona di Italia 61. L'accessibilità a bordo per le persone con disabilità sarà garantita da una passerella mobile che si adatterà automaticamente ai vari approdi. "È splendido vedere il fiume Po dalla città, ma è ancora più affascinante ammirare la città dal suo fiume - dice l'assessore Francesco Tresso -. Presto, torinesi e turisti potranno vivere nuovamente questa esperienza, grazie a modalità innovative e immersive che metteranno in risalto lo stretto legame tra Torino e il suo fiume principale".