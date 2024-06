Agriturist, cresciuti i flussi nell'Alessandrino

Buona crescita registrata dall'Alessandrino per i flussi turistici. "Un fattore positivo che ci deve spingere a migliorare ulteriormente l'offerta, proponendo sempre più esperienze di qualità - sottolinea Franco Priarone, presidente provinciale Agriturist in occasione dell'Assemblea annuale che si è tenuta a La Casaccia di Cella Monte -. La collaborazione in questo ultimo anno con Alexala e i Consorzi attivi sul territorio è uno degli aspetti da consolidare per dare a chi sceglie di trascorrere un periodo nelle nostre strutture nuove opportunità di vivere il territorio. Dalle passeggiate, alle escursioni in mountain bike, alle degustazioni, sempre coniugando divertimento con sostenibilità". Per Lorenzo Morandi, presidente regionale, "l'agriturismo è elemento fondamentale di un sistema turistico che mira a promuove l'eccellenza territoriale in tutte le sue forme. L'imprenditore agricolo ha un'importante ruolo di presidio e conservazione dell'ambiente rurale ed è fondamentale supportare questo in tutte le sedi". Tra le azioni di Alessandria, da rimarcare la funzione educativa delle Fattorie Didattiche, che da oltre trent'anni si concretizza nel programma di 'Scatta il verde, vieni in campagna", rivolto a scuole e famiglie con il sostegno anche di Regione e Provincia. "Tra le novità - anticipa Priarone - ci sarà l'opportunità per gli insegnanti di scoprire i nostri laboratori durante un Open Day divulgato anche sui social media".