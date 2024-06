Salvini, entro settimana primi 950 milioni contro siccità

L'obiettivo è ottenere entro questa settimana la firma della presidente del Consiglio per "un primo stralcio da 950 milioni affinché le risorse, da dedicare al piano idrico, arrivino entro il periodo agostano su tutto il territorio". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini al convegno Confagricoltura sulla gestione dei grandi fiumi. In merito all'emergenza siccità il ministro spiega: "abbiamo aperto un bando che si è chiuso nell'autunno scorso e a cui hanno partecipato tutti gli enti territoriali, che ha raccolto 562 progetti distribuiti su tutto il territorio nazionale, pensati per un importo di 13 miliardi di euro". Di queste 562 proposte ne sono state ammesse 418 e i fondi richiesti sono scesi a 12 miliardi, "una cifra che rimane ambiziosa", secondo Salvini. "Un mese fa ho portato in cabina di regia una nostra proposta di un primo stralcio che è stato approvato e quindi, entro la settimana, conto di avere il parere positivo del Mase e del Mef", insieme a quello del governo, conclude il vicepremier.