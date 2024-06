Titolari ditta edile denunciati per abbandono di rifiuti

I carabinieri forestali di Oleggio (Novara) hanno denunciato alla Procura di Novara due cittadini stranieri titolari di ditta edile per il reato di abbandono e gestione illecita di rifiuti. I militari hanno infatti ritrovato in una fitta area boschiva a Borgo Ticino, su segnalazione di un cittadino, ingenti quantitativi di rifiuti edili, in particolare di scarti di pannelli da coibentazione, imballaggi misti e macerie. Gli accertamenti avviati dai militari, partendo dai codici identificativi di parte dei materiali abbandonati e di alcuni scontrini presenti tra i rifiuti, hanno permesso di risalire alla ditta acquirente, poi a un cantiere in provincia di Milano, dove i materiali erano stati utilizzati. Ulteriori approfondimenti e informazioni acquisite nelle varie ditte operanti sul cantiere hanno permesso di individuare l'impresa che aveva gestito i materiali da costruzione per la realizzazione di un cappotto termico. L'impresa, interpellata al riguardo, non ha saputo fornire prova dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti derivanti dalla propria attività. Del fatto è stata data comunicazione al sindaco di Borgo Ticino per l'emissione, nei confronti dei due titolari della ditta, dell'ordinanza di rispristino dello stato dei luoghi e smaltimento dei rifiuti.