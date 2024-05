Rixi, mesi per nuovo presidente Authority portuale Genova

"Per il nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale credo che ci vorranno mesi. Anche perché, è evidente, che se c'è un tema sulla situazione attuale, anche se si dovesse avviare la procedura domattina non penso che prima dell'inizio dell'anno prossimo si sia in grado di avere un nuovo presidente. Quindi c'è un problema di gestione nel frattempo della situazione". Lo ha detto il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, a margine del convegno a Genova su "La Corona Padana" per il rilancio del ruolo dei retroporti per gli scali di Genova e Savona in Piemonte e Lombardia.