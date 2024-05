Renzi al Cottolengo

Matteo Renzi a Torino per Regionali ed Europee. Domani, martedì 28 maggio (ore 10,30), l’ex premier farà visita al Cottolengo, la piccola casa della Divina Provvidenza, accompagnato da Vittoria Nallo, consigliera municipale di Torino e numero uno della lista per gli Stati Uniti d’Europa, che in Piemonte si schiera nel centrosinistra al fianco di Gianna Pentenero. La tappa a Torino – Renzi era già stato in visita al Cottolengo quand’era a Palazzo Chigi – rientra nel tour elettorale del leader di Italia Viva, candidato per uno scranno a Bruxelles.