Exor: assemblea approva bilancio 2023 e dividendo

Exor comunica che tutte le delibere proposte dal Consiglio di amministrazione all'assemblea generale annuale degli azionisti tenutasi oggi ad Amsterdam sono state approvate. Luce verde ai conti annuali 2023 di Exor e alla distribuzione di dividendi di 0,46 euro per azione in circolazione, per un totale di circa 100 milioni di euro. Il dividendo diventerà pagabile il 3 giugno 2024 (data stacco cedola 30 maggio 2024). L'Assemblea generale ha inoltre autorizzato il Consiglio di amministrazione a riacquistare le azioni della società sul mercato fino a un numero massimo di azioni pari al 10% di quelle ordinarie emesse dalla società e per 18 mesi a partire da oggi. L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di amministrazione ad annullare tutte le azioni ordinarie e a voto speciale detenute, o da detenere, come azioni proprie, al fine di ottimizzare la struttura del capitale della società e creare maggiore flessibilità nella gestione del suo capitale. L'assemblea generale ha inoltre approvato la modificata politica di remunerazione e il Piano Lti, e ha liberato gli amministratori da ogni responsabilità in relazione all'esercizio delle loro funzioni per l'esercizio 2023.