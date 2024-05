Perego, sosteniamo la difesa di Israele e tuteliamo palestinesi

"La posizione del governo è sempre stata chiara, quella di sostenere la difesa israeliana, allo stesso tempo tutelare la popolazione civile palestinese". Lo ha affermato il sottosegretario della Difesa Matteo Perego a Torino davanti all'università occupata da collettivi studenteschi pro Palestina. "L'abbiamo fatto dal giorno uno del conflitto in cui abbiamo mandato tra l'altro una nave da nostra Marina militare. Abbiamo soccorso bambini palestinesi che sono dei nostri ospedali pediatrici qua in Italia e allo stesso tempo abbiamo condannato fermamente l'attacco brutale nel 7 ottobre con la barbarie che ha portato all'uccisione dei tanti civili israeliani e invochiamo quindi la liberazione degli ostaggi e la cessazione dell'ostilità affinché venga costruito un percorso che è quello tracciato dalla comunità internazionale ovvero quello di avere due popoli e due stati. Però per arrivare lì bisogna prima che vengono liberati gli ostaggi e cessino le ostilità", ha concluso il sottosegretario Perego.