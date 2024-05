Regionali, al via la campagna "Vota un infermiere"

L'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Torino ha lanciato la campagna 'Vota un infermiere' per le elezioni regionali dell'8 e 9 giugno. L'iniziativa mira a promuovere i candidati infermieri dell'Ordine e a sensibilizzare il pubblico sull'importanza delle professioni infermieristiche nella sanità pubblica. Tre candidati sono in corsa: Daniele Baldinu (Forza Italia), Marco Clari (lista Pentenero Presidente) e Cinzia Tortola (Movimento 5 Stelle). Sono previsti due eventi per garantire visibilità e dibattito equo: online giovedì 30 maggio alle 16 e in presenza lunedì 3 giugno dalle 18 alla sede torinese dell'Opi. "L'obiettivo è permettere agli iscritti di votare in modo consapevole il candidato che riflette meglio la propria idea politica riguardo la professione infermieristica - motiva Ivan Bufalo, presidente Opi Torino - Al di là del colore politico vogliamo permettere ai nostri iscritti di conoscere i programmi delle diverse coalizioni garantendo la pluralità dell'informazione. La professione infermieristica, per sua natura, tutela ogni malato, nello stesso modo chiediamo che gli stessi candidati si facciano carico di rappresentare le istanze dei colleghi che rappresentano".