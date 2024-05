Peste suina: altri 23 casi in Liguria, nessuno in Piemonte

Per la seconda settimana consecutiva nessun nuovo caso di Peste suina africana è stato accertato in Piemonte, mentre in Liguria ne sono stati registrati 23, dopo i 22 della settimana scorsa. E' quando risulta dal report settimanale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte Liguria Valle d'Aosta. I 23 casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova: uno a Bargagli, uno a Carasco, uno a Davagna, tredici a Genova, uno a Lumarzo, uno a Serra Riccò (ventitré), cinque a Uscio. I casi positivi, tutti in cinghiali, dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.531, di cui 875 in Liguria e 656 in Piemonte. Resta stabile a 151 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.