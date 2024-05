Calderini confermato presidente del Cis (Camera di Commercio)

Si è insediato il nuovo Cis - Comitato per l'imprenditorialità sociale della Camera di commercio di Torino, il cui presidente, Mario Calderini, è stato confermato dalla Giunta camerale. Il Comitato è nato formalmente nel 2016 raccogliendo l'eredità del lavoro costruito nel decennio precedente dall'Osservatorio sull'Economia Civile, voluto per conoscere in maniera organica la struttura e le dinamiche del Terzo Settore. Il lavoro svolto dal Comitato in questi anni ha contribuito ad animare il dibattito sulle nuove forme di imprenditorialità a impatto sociale, anche a fronte del decreto di riordino sul Terzo Settore, sull'importanza della misurazione dell'impatto, sulla finanza a impatto sociale, anche grazie all'adesione dell'ente camerale alla Social Impact Agenda per l'Italia. Una delle più importanti iniziative proposta e promossa dal Comitato nel suo primo mandato, grazie all'impegno di Calderini, è stata nel 2017 la nascita della piattaforma progettuale di Torino Social Impact, finalizzata alla promozione dell'ecosistema metropolitano torinese dell'imprenditorialità sociale, dell'innovazione sociale e della finanza a impatto sociale e al posizionamento di Torino sulla mappa degli ecosistemi internazionali sulla economia sociale. La piattaforma conta oggi oltre 300 partner (erano 100 nel 2020 e 12 nel 2017): soggetti pubblici e privati, profit e non profit.