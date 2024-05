Sex appeal

È chiaro che alle regionali in Piemonte manca un po’ di pepe. E a mettercelo ci pensa Nadia Conticelli, capogruppo dem a Torino che cerca il salto in Regione e punta al voto dei giovani. Mezzi pubblici gratuiti per gli under 25, come ha già proposto la candidata del centrosinistra Gianna Pentenero? Roba vecchia. La proposta di Conticelli ha decisamente più (sex) appeal.

Vuole rendere operativa la legge sulla contraccezione gratuita per i giovani under 26 e, per dare il buon esempio, oggi ha regalato preservativi agli studenti del Campus Einaudi. “Facciamo noi quello che dovrebbe fare la Regione”, attacca la capogruppo dem a Torino, e se la prende coi fondi regionali che, potrebbero andare ai consultori e invece “sono stati distratti su azioni demagogiche, come il fondo vita nascente, che ledono i diritti e la dignità delle donne”.