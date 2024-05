Prato Nevoso, primo sopralluogo per la nuova seggiovia a 8 posti

A Prato Nevoso (Cuneo) è stato effettuato un sopralluogo preliminare per ottenere il nullaosta funiviario per una nuova seggiovia a 8 posti, la prima nel Nord-Ovest e nelle Alpi Occidentali. Presenti gli ingegneri Leitner e i funzionari di Ansfisa, agenzia di sicurezza per ferrovie e infrastrutture, accompagnati da Enrico Martina, direttore della stazione sciistica. La nuova seggiovia sostituirà l'attuale quadriposto Blu nell'area della Conca e sarà tecnologicamente avanzata, inedita non solo in Piemonte, ma anche in Valle d'Aosta e in Lombardia, migliorando l'attrattiva turistica e l'accessibilità internazionale di Prato Nevoso. La seggiovia sarà ad ammorsamento automatico, con 52 seggiole, una portata di 3mila passeggeri all'ora e un motore diretto senza riduttori, garantendo alta efficienza energetica e sicurezza. L'obiettivo è completare l'impianto per l'inizio della stagione invernale 2025/2026.