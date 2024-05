Frodi: sgominata rete riciclaggio criptovalute

Un arresto e 12 perquisizioni domiciliari e informatiche, il sequestro di numerosi dispositivi elettronici e di centinaia di migliaia di euro in criptovaluta sono scattati nell’ambito di un’operazione internazionanale, coordinata dalla Procura di Milano e condotta in Italia dalla Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia in collaborazione con Europol e a Polícia Judiciária portoghese. L’operazione, denominata Trust, è scattata a seguito della querela di due giovani imprenditori milanesi e ha fatto emergere l’esistenza di una rete criminale transnazionale, con basi in Italia, Francia e Romania, dedita a frodi informatiche e riciclaggio online di criptovaluta. Le attività in Italia hanno interessato le città di Milano, Monza, Lodi, Roma, Torino, Cagliari e Nuoro. Gli investigatori della Polizia Postale sono riusciti a ricostruire un network che ha mietuto vittime in tutta Europa. Lo schema utilizzato, denominato “Rip deal”, consiste in un complesso o raggiro tecnico-informatico che colpisce operazioni di scambio di valuta digitale come Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Stellar Lumen.