Cavalier Ravanelli

C’è anche Fabio Ravanelli, ex presidente di Confindustria Piemonte, presidente della Banca Aletti e della Camera di Commercio di Novara, tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro nominati stamane (venerdì 31 maggio) dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su indicazione del ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Ravanelli è uno dei tre piemontesi insigniti. Gli altri sono Giuseppe Marino, ex ceo di Ansaldi Energia che ha da poco lasciato per diventare ad di Hitachi Rail, colosso giapponese del mercato ferroviario, e Duilio Paolino, 70 anni, imprenditore titolare della Cosmo di Busca in provincia di Cuneo. In elenco figurano “grandi nomi” dell’economia nazionale, tra i quali Marina Berlusconi (Editoria), Lucia Aleotti (gruppo farmaceutico fiorentino Menarini), Eufrasio Anghileri (ceo di Eusider, leader mondiale dell’acciaio), Giovanni Arena (gruppo supermercati Végè), la produttrice discografica Caterina Caselli e la stilista Chiara Boni.