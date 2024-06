Appendino, per Meloni va tutto bene ma gente è in difficoltà

"Confrontarsi con le persone, ascoltare e discutere è l'aspetto più bello di ogni campagna elettorale. Nel mondo reale le persone sono in difficoltà per le liste di attesa infinite negli ospedali, per le rate dei mutui da pagare e per gli stipendi da fame e vedono tanti giovani scappare all'estero dove sono più pagati e meno precari e hanno possibilità di mettere su famiglia. Invece, chiusa dentro il palazzo, abbiamo una Presidente del Consiglio che snocciola numeri, dice che va tutto a gonfie vele e usa la menzogna come arma di governo. Siamo a una settimana da un voto importantissimo, per l'Europa e per molte città e regioni come il mio Piemonte: ognuno di noi può fare la differenza spiegando alle persone perché votare e perché votare il Movimento 5 Stelle, che dal mondo reale non è mai uscito". Così su Facebook la vicepresidente del M5s Chiara Appendino.