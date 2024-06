Rinnovabili: Pichetto, a breve in Cdm procedura per autorizzazione unica

Sulle energie rinnovabili "in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, può darsi anche già martedì, arriverà una procedura per un'autorizzazione unica" per i progetti. Lo dice il ministro all'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento alla seconda e ultima giornata del 53° Convegno Nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, a Rapallo (Genova) sottolineando che "è una fatica enorme". Pichetto rimarca poi che "questo non vuol dire calpestare le valutazioni che devono fare gli enti" ma "un tentativo di accelerazione va fatto, altrimenti non ce la facciamo più". Per quanto riguarda le pale eoliche "le vedrei bene in alto mare", "ho previsto nel decreto energia di attrezzare porti e navi" e "poi servono le piattaforme", aggiunge.