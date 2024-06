Capolista partito Le Pen, "condanno le parole di Vannacci"

Il capolista alle elezioni europee del Rassemblement National, l'estrema destra di Marine Le Pen, Jordan Bardella, ha affermato oggi in un'intervista a Bfm Tv di "non conoscere" il generale Roberto Vannacci, prendendo nettamente le distanze dalle sue posizioni: "Io sono l'avvocato delle mie idee, del mio partito, non sono l'avvocato di questo signore, che non conosco. Non ho conoscenza di queste frasi, non le condivido e le condanno", ha detto Bardella all'intervistatore che gli aveva citato alcuni virgolettati "omofobi" dell'esponente della Lega.