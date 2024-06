Renzi, "senza il Mes sanitario il sistema finisce gambe all'aria"

"Se noi non andiamo a prendere in Europa 37 miliardi del Mes sanitario, la nostra sanità finisce a pezzi". Lo ha detto il leader di Italia Viva incontrando i giornalisti a Bari. "Ve ne state rendendo conto anche in Puglia - ha evidenziato - liste d'attesa, tanto tempo per avere il risultato di un esame, medici e infermieri che scarseggiano. Dopo il Covid tutti eroi, tutti eroi" ma "abbiamo visto che gli stipendi non sono aumentati quanto avremmo avuto bisogno di aumentare". "Insomma - ha concluso - se non prendiamo i soldi del Mes che Meloni e Conte non hanno voluto prendere, rischiamo di mandare a gambe all'aria la sanità e soprattutto la sanità pubblica".