O. Napoli, gli italiani sono migliori di Salvini e Meloni

"Chi avesse ancora dubbi se votare la Lega li può agevolmente superare dopo l'aggressione cialtrona del senatore Borghi al presidente Mattarella e del soccorso immediato ricevuto dal suo segretario, Matteo Salvini. La questione non riguarda la linea più o meno estremista di quel partito. Il problema è di civiltà, perché una maggioranza retta da una presidente del Consiglio che fa l'eco all'insulto ricevuto dal governatore De Luca e gli attacchi volgari al presidente Mattarella offre all'Europa una fotografia di un Paese allo sbando. In passato si diceva che la classe politica è lo specchio del Paese. Oggi non è più così. L'Italia è sicuramente migliore e più civile di un ceto politico che ama parlare come si fa in osteria dopo aver alzato il gomito. Gli elettori dimostreranno il 9 giugno di essere migliori di chi pretende di rappresentarli come se fossero dei coatti". Lo ha Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.