Salone Auto Torino illumina la Mole a cento giorni da evento

Il Salone Auto Torino accende la città e illumina la Mole Antonelliana di giallo e blu domani martedì 4 giugno alle 21,45, a cento giorni dalla manifestazione motoristica che si svolgerà dal 13 al 15 settembre, dando il via al conto alla rovescia che porterà all'evento e al coinvolgimento della città. Per l'occasione la Mole Antonelliana si vestirà per una sera di giallo e blu, i colori dello stemma di Torino, per un omaggio alla città che tra cento giorni tornerà ad essere capitale dell'automobile e a celebrarne la sua storia, con gli oltre 30 brand automobilistici presenti tra le piazze e le vie del centro e i 500.000 visitatori attesi dal 13 al 15 settembre. Il Salone Auto Torino sarà anticipato dalla mostra fotografica "La storia dell'automobile: dagli inizi al 2024" che a partire dal 30 agosto colorerà i portici di piazza San Carlo fino a conclusione dell'evento. La prima e l'ultima vettura dei principali brand automobilistici che hanno fatto la storia, e che ancora ne scriveranno il futuro, racconteranno l'evoluzione stilistica e tecnologica di ogni marca. La mostra La storia dell'automobile: dagli inizi al 2024 sarà visibile per quindici giorni sotto i portici del centro di Torino e sul sito https://www.saloneautotorino.com/, dove è già scaricabile il Free Pass, il biglietto elettronico gratuito che garantisce l'accesso a uno sconto fino all'80% con Frecciarossa per arrivare e partire da Torino nella settimana della manifestazione e l'accesso a tutte le altre convenzioni (trasporti, hotel, musei e ristoranti). Salone Auto Torino, per la sua valenza storico-culturale, ha ricevuto il doppio patrocinio da parte del Ministero dei Trasporti e della Cultura.