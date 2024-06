Occhio al voto

La campagna elettorale diventa inclusiva e la propaganda si adatta per non disperdere neanche un voto. Nasce così l’ultima novità delle regionali piemontesi: un santino elettorale per ipovedenti che segnala la presenza di un Qr code tramite una scritta in codice braille. È poi composto da una cornice in rilievo che indica l’esatta posizione del codice da inquadrare con la fotocamera dello smartphone per ascoltare il messaggio elettorale. Si chiama “Santino braille”: partorito dalla fervida mente del leader dei Moderati Mimmo Portas e progettato dallo Studio Parini, promette di diventare un must nelle campagne elettorali del futuro. Intanto raccoglie il plauso di Franco Lepore, presidente regionale dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti: “Sono contento di vedere che finalmente per quanto riguarda il materiale pubblicitario delle elezioni regionali ci sia un'attenzione per le persone con disabilità visiva".