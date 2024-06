Il gruppo Arriva acquisito dal fondo I Squared Capital

Il gruppo Arriva, uno dei principali operatori di servizi di trasporto passeggeri in Europa, comunica il completamento della sua acquisizione da parte di I Squared Capital, un fondo indipendente specializzato nella gestione di investimenti infrastrutturali a livello globale. Annunciata nell'ottobre 2023, l'acquisizione del gruppo che apparteneva a Deutsche Bahn riguarda tutte le attività negli 11 Paesi in cui è presente. "Il gruppo Arriva e le sue società operative sono state tutte trasferite a I Squared come parte dell'accordo, garantendo la continuità dei servizi in tutte le aree in cui opera Arriva e rassicurando i dipendenti che continueranno a servire le comunità senza alcun impatto sulle condizioni lavorative", si legge in una nota della società di autotrasporti e del fondo. Inoltre "I Squared si impegna a garantire importanti investimenti a lungo termine per supportare la crescita dell'azienda e il suo percorso verso la decarbonizzazione". In Italia - con circa 90 milioni di bus/km annui, 360 milioni di euro di ricavi gestiti, 3.500 dipendenti e una flotta di oltre 2.400 autobus - Arriva è presente dal 2002 tramite Arriva Italia e garantisce, tra l'altro, servizi di trasporto pubblico locale su gomma in Valle d'Aosta e nelle province di Torino, Brescia, Bergamo, Lecco e Cremona. Arriva Italia gestisce inoltre collegamenti aeroportuali, il trasporto per studenti disabili e a ridotta mobilità nel comune di Roma Capitale, servizi di noleggio e granturismo, mobilità per grandi eventi.