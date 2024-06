Binasco confermato direttore artistico dello Stabile di Torino

Valerio Binasco è stato confermato dal nuovo consiglio di amministrazione alla direzione artistica del Teatro Stabile di Torino fino a dicembre 2027. Una scelta all'insegna della continuità a cui si accompagna anche un significativo rinnovamento. Nel prossimo triennio Leonardo Lidi assumerà, infatti, il ruolo di regista residente e di direttore della Scuola per attori, che partirà in questa Stagione con un nuovo triennio formativo, mentre ad affiancare Kriszta Székely nel ruolo di artisti associati ci saranno Liv Ferracchiati e Silvia Gribaudi. La squadra è stata annunciata dal presidente Alessandro Bianchi in occasione della presentazione della stagione 2024/2025 dello Stabile al teatro Gobetti di Torino.