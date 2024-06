Irion festeggia vent'anni con una ricerca sui dati e l'Ia

Irion, l'azienda torinese specializzata in Data management, festeggia i suoi primi vent'anni e per l'occasione presenta all'Enviroment park una ricerca condotta insieme al Politecnico di Milano che analizza l'importanza della qualità dei dati per utilizzare correttamente l'intelligenza artificiale. Lo studio ha messo in risalto come meno della metà delle imprese italiane si sia già dotata di programmi di Data management e solo il 20% delle aziende abbia la consapevolezza di aver subito costi dovuti alla scarsa qualità dei dati "Addestrare gli algoritmi con i dati giusti è l'unico modo per trasformare l'entusiasmo verso l'Intelligenza artificiale in benefici concreti - spiega Alberto Scavino, ceo di Irion-. La scarsa qualità e la difficile integrazione dei dati possono minare alla base l'obiettivo di estrarne valore: le aziende devono darsi da fare per non perdere competitività e opportunità di crescita o, peggio, prendere decisioni e delegare azioni all'IA basate su informazioni inaffidabili". "Poter celebrare insieme i vent'anni di Irion ci rende particolarmente orgogliosi, questo traguardo è per EnviPark una storia di successo - commenta il presidente dell'Environment Park, Giacomo Portas -. In questi anni infatti abbiamo accompagnato l'azienda fin dalla sua nascita seguendone l'espansione e lo sviluppo, da un piccolo ufficio fino ai quasi 2.000 metri quadri di oggi. La condivisione con Irion di progetti innovativi soprattutto legati al welfare aziendale è inoltre un modello di collaborazione che caratterizza il Parco Tecnologico come comunità che guarda alla sostenibilità a 360 gradi".