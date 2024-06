Dosio (Pp) a giudici, "chiedo permesso per evento elettorale"

È candidata alle regionali nel listino di Francesca Frediani (Piemonte Popolare) ma non può partecipare alla campagna elettorale perché dalla scorsa settimana è in detenzione domiciliare. Ora Nicoletta Dosio, 78 anni, storica pasionaria No Tav della Valle di Susa, tramite i suoi legali ha presentato un'istanza alla magistratura chiedendo il permesso di andare domani a San Didero (Torino) all'evento di chiusura della campagna di Frediani. Dosio deve scontare una pena di 1 anno e 9 mesi per il reato di evasione. L'avvocata Valentina Colletta, contattata dall'Ansa, ha fatto presente che la contestazione (i fatti sono del 2016) riguardava il mancato rispetto degli arresti domiciliari, "una misura che in seguito la stessa Corte di Cassazione, sia pure a posteriori, aveva giudicato non applicabile al suo caso".