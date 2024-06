SANITÀ

Infermieri, il concorso va avanti

Nessuna sospensiva per le procedure che devono portare a oltre 200 assunzioni in Piemonte. Il Tar affronterà a novembre nel merito i ricorsi degli esclusi. Scongiurato il rischio di bloccare gli attesi rinforzi negli ospedali

Nessun intoppo per il concorso che dovrà portare oltre duecento infermieri negli ospedali piemontesi. Il Tar si è pronunciato oggi sui ricorsi presentati da almeno due candidati, non disponendo la sospensiva della procedura e rinviando a novembre la discussione nel merito. Scampato pericolo, è il caso di dire visto che nel caso in cui i giudici amministrativi avessero assunto un provvedimento d’urgenza interrompendo gli effetti degli atti ci si sarebbe trovati nella situazione di vedere congelate tutte le assunzioni in programma nel giro di pochi mesi, ma anche di annullare quelle nel frattempo già fatte.

E’ pur vero che resta da affrontare la questione dei ricorsi nel merito, ma la decisione di non assumere provvedimenti di urgenza apre la strada a una prospettiva assai meno preoccupante e, comunque, spostata avanti nel tempo senza intaccare tutta la procedura del concorso e quelle consguenti.

Tutto era partito, come detto, dal ricorso di due candidati che esclusi dall’elenco finale, si erano rivolti alla giustizia amministrativa denunciando il mancato rispetto delle regole e in particolare quella che prevede la libera presenza del pubblico e quindi anche dei concorrenti alle prove orali.

Dall’Azienda Sanitaria Zero, diretta da Adriano Leli, era stata ribadita l’esecuzione delle prove concorsuali nel pieno rispetto delle regole, mentre critiche e allarme erano giunte sia da parte dei sindacati, sia dal Pd che era intervenuto con una dura nota del vicepresidente del consiglio regionale Daniele Valle. Oggi la decisione del Tar ha tolto un pesante macigno che minacciava l’ingresso di un cospicuo numero di infermieri negli ospedali, tanto più necessari nell’imminenza del periodo estivo quando le ferie riducono ancora di più il già scarso personale sanitario.